Spal in rosa, una realtà in piena espansione

La prima squadra targata Accademia Spal ha appena conquistato la Coppa Eccellenza regionale e lotta per la promozione in serie C, ma il cuore pulsante del settore femminile biancazzurro è rappresentato da un vivaio che può contare su ben 75 giovani atlete. Sono tre le squadre del settore giovanile in rosa: under 17 (classi 2006, 2007 e 2008), under 15 (classi 2009 e 2010) e under 12 (classi 2011 e 2012), ma già dalla prossima stagione la società ha intenzione di allestire altre selezioni. L’under 17 di mister Orrù partecipa al campionato regionale e ha in organico circa 20 ragazze. L’under 15 di mister Munari ha invece quasi 35 atlete che disputano il campionato regionale. L’under 12 di mister Grillo ha a disposizione circa 25 tesserate che stanno giocando il campionato Pulcini provinciali. Il lavoro effettuato nel vivaio si riflette sulla prima squadra, se si considera che su 24 atlete ben otto provengono dal settore giovanile femminile. Si tratta di Barison (classe 2005), Boscolo (classe 2004), Bruni (classe 2005), Fogli (classe 2005), Kalaja (classe 2003), Loberti (classe 2005), Magaraggia (classe 2005) e Sartori (classe 2003).

"Il nostro è un progetto che parte da lontano, per la precisione dal 2017 quando la promozione della Spal in serie A impose alla società l’allestimento di un settore femminile – ricorda Mauro Rotondi, responsabile del settore femminile biancazzurro –. Inizialmente era un obbligo, che poi si è trasformato in una risorsa e ora col presidente Tacopina il club punta davvero tanto sulla Spal femminile. Joe ha una sensibilità particolare per il nostro settore, dettata anche dalla cultura americana che tiene in grande considerazione il calcio femminile. Il progetto è basato sulla territorialità e sulla valorizzazione delle ragazze della provincia, con l’obiettivo di realizzare una prima squadra quasi interamente ferrarese. Del resto, diverse ragazze hanno iniziato con noi nel 2017 e oggi sono dei punti di riferimento dell’Accademia Spal. Purtroppo la scorsa stagione è arrivata una dolorosa retrocessione, ma è stata un’annata particolare e non avevamo un budget, invece adesso la musica è cambiata.

E per la prossima stagione la programmazione è già iniziata, e prevede l’allestimento di gruppi di piccole atlete classi 2014 e 2015 attraverso un progetto in collaborazione col settore giovanile maschile e le società affiliate dove tante bambine giocano assieme ai maschi".

Stefano Manfredini