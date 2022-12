"Tassi Group in partita con tutte Mi aspettavo un cammino così"

Tra i protagonisti dell’ottimo cammino in campionato della Tassi Group c’è sicuramente Gianmarco Bertetti, playmaker classe 2001 che in questi mesi è cresciuto tantissimo sotto la guida di coach Spiro Leka e che vuole essere uno dei punti di riferimento del Kleb anche nella seconda parte di stagione. Miglior assistman biancazzurro con 4.1 passaggi decisivi a partita, l’ex Biella ha parlato del momento attraversato dalla sua Ferrara, che oggi pomeriggio (ore 17.45) scenderà in campo alla Bondi Arena per uno scrimmage a porte chiuse contro Imola in avvicinamento al ritorno in campo del 4 gennaio con Pistoia.

Gianmarco, come vi siete ritrovati dopo la breve sosta natalizia?

"Con la stessa voglia di far bene che avevamo prima, ben sapendo che da qui in avanti potrebbero bastarci cinque vittorie per stare un po’ più tranquilli. Il nostro percorso nel mese di dicembre è stato quasi perfetto, la sconfitta con Udine non intacca minimamente quello che abbiamo fatto".

Il rimpianto forse resta la partita con Nardò…

"Vero, ma c’è da dire che quei due punti ce li siamo ripresi nel derby con la Fortitudo, che è pur sempre una delle squadre più attrezzate del girone".

E’ sorpreso dal rendimento della squadra o se lo aspettava?

"Penso che questo sia un roster costruito molto bene, avevo detto che potevamo giocarcela con tutte e così è stato. Magari non mi aspettavo di essere così in alto in classifica, ma comunque immaginavo un percorso positivo".

La chiave sembra essere il gruppo…

"Venivo da una stagione a Biella in cui si era creata una famiglia, con due giocatori esperti come Hasbrouck e Infante a comandare un gruppo giovanissimo. Quest’anno noi giovani siamo stati bravi ad ascoltare i più esperti, che a loro a volta sanno essere molto pazienti con noi. E i due americani sono sempre a disposizione, stare in palestra diventa davvero piacevole".

La sua crescita è sotto gli occhi di tutti, nonostante alcuni passaggi a vuoto.

"A parte le ultime due gare sono molto soddisfatto della mia stagione, penso di essere cresciuto nel playmaking e sono più in controllo rispetto ad inizio anno. Dovrò continuare a gestire il ritmo e capire quando poter prendermi qualche libertà in più".

La settimana prossima arriverà Pistoia, cliente parecchio scomodo. Quale sarà la chiave per batterli?

"E’ una squadra solidissima, quella che subisce meno punti e che punta più sulla difesa rispetto a tutte le altre. Rispetto all’anno scorso hanno cambiato poco, so che anche loro sono un gruppo molto coeso, dovremo reggere in difesa e giocare assieme in attacco, ricalcando le prestazioni con le altre big del girone".

PREZZI SCONTATI ANCHE CON PISTOIA. Biglietti in curva a 5 euro e in tutti gli altri settori a 15 euro per la sfida tra Tassi Group e Pistoia di mercoledì 4 gennaio alle 20.30. Prevendita martedì 3 dalle 15 alle 18.30 e mercoledì 4 dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 in poi.

Jacopo Cavallini