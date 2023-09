Andrea Costa, ecco Aukstikalnis "Sono abituato ad adattarmi"

Carico al punto giusto per questa nuova sfida. È partita ieri l’avventura biancorossa di Lukas Aukstikalnis (foto Isolapress), l’esterno lituano dell’Andrea Costa che si è allenato per la prima volta assieme ai nuovi compagni e oggi potrebbe anche giocare qualche minuto nello scrimmage (alle 18 al Ruggi) contro i Tigers Cesena. "L’Italia è una nuova esperienza per me – racconta Aukstikalnis che ha giocato in Spagna, Francia e Romania –. Immagino che lo stile del basket italiano sia simile a quello spagnolo, anche se non lo conosco molto perché dell’Italia ho seguito solo Milano e Bologna in Eurolega. Vediamo come sarà il campionato". Buona la prima impressione sulla squadra: "Al primo incontro con i ragazzi sono stati tutti molto amichevoli. Servirà tempo per fare team, ma la prima impressione è buona". Maglia numero 9, Aukstikalnis è pronto a mettersi a disposizione del coach al di là del ruolo. "Mi sono sempre adattato nella mia carriera a giocare non solo guardia ma in altre posizioni, anche portare palla. Sono sempre stato abituato ad adattarmi, come ho fatto l’anno scorso, e accetto questa nuova sfida".

La voglia di scendere in campo già oggi non gli manca: "Non lo so, magari 10’ o anche meno; essendo appena arrivato mi serve un po’ di tempo ma mi sono allenato anche in estate". Lituano come lui è anche Jouzas Balciunas della Virtus con cui Aukstikalnis darà vita a un derby nel derby. "Lo conosco da anni, è amico di altri miei amici e ci siamo sentiti. È bello avere qui un’altra persona del mio stesso Paese con cui possiamo incontrarci e parlare la stessa lingua. E sul campo ci sarà un derby lituano nel derby di Imola". A proposito, da oggi in via Valeriani sono in vendita i biglietti per il derby di Supercoppa: intero 15 euro, ridotto 8 euro.

Luca Monduzzi