Basket serie B Nazionale, un nuovo volto. Virtus Imola, ecco Masciarelli Si presenta con uno scudetto

Anche questa stagione ci sarà un campione italiano di basket 3x3 a Imola. Ma questa volta non vestirà la maglia biancorossa, bensì quella giallonera. Se la scorsa stagione fu il triestino Pietro Agostini a presentarsi ai nastri di partenza del campionato con l’Andrea Costa fresco del titolo conquistato la scorsa estate, questa volta l’onore di portare lo scudetto nella nostra città toccherà alla guardia della Virtus Imola Dario Masciarelli.

Con l’augurio di disputare con la Virtus una stagione differente da quella dell’allora centro dell’Andrea Costa, che salutò i biancorossi senza rimpianti dopo tre quarti di stagione. L’esterno abruzzese classe 1998 (che la scorsa stagione ha giocato tra Palermo e Bergamo) ha trionfato con la sua squadra denominata All Star 3x3 (con lui Federico Frisari, Matteo Santucci e Andrea Valentini) alle finali nazionali della terza edizione dell’Estathé 3×3 Italia Street¬basket Circuit, che si sono giocate a Cesenatico a chiusura di un torneo che ha visto oltre 90 tappe in giro per l’Italia (anche il neo acquisto dell’Andrea Costa Riccardo Crespi vi ha preso parte). Masciarelli si è inoltre aggiudicato il premio di mvp delle finali, oltre al pass per partecipare alla tappa di Debrecen del Fiba 3x3 World Tour, in programma il 26 e 27 agosto.

l.m.