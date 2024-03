Calcio serie D: Trapani passa con il rigore di Bollino, eliminando i rossoblù dalla Coppa Italia. Imolese, un’altra beffa allo sprint

TRAPANI

1

IMOLESE

0

TRAPANI: Antonini; Pino (44’ st Pipitone), Cristini, Gelli (33’ st Crimi), Guerriero; Ba (33’ st Bolcano), Acquadro; Bollino, Marigosu, Convitto (39’ st Sartore); Samake (18’ st′ Montini). A disp. Ujkaj, Sbrissa, Morleo, Kragl. All. Torrisi.

IMOLESE: Adorni; Manzoni (21’ st Vlahovic), Dall’Osso, Ale, Elefante (32’ st Manes); Daffe (14’ st′ Diaby), Brandi (21’ st Garavini), Gulinatti; Capozzi; Raffini, Mattiolo (21’ st Rizzi). A disp. Bovo, Rama, Konate, Ciucci. All.D’Amore.

Arbitro: Dini.

Rete: 38 st’ Bollino (rigore).

Note: ammoniti: Brandi, Acquadro, Samake, Elefante, Gulinatti.

TRAPANI

Pur disputando una buona gara e lottando dall’inizio alla fine, non è riuscita all’Imolese l’impresa di ribaltare il punteggio dell’andata (1-2) contro il Trapani e saranno quindi i siciliani a disputare la finale di Coppa Italia di serie D contro il Follonica Gavorrano (che ha eliminato la Varesina). Pur se sconfitta anche in questo caso di misura, la squadra di D’Amore ci ha provato ed ha avuto le occasioni per passare in vantaggio a partire da quella creata all’11’ del primo tempo con Dall’Osso, la cui giurata in aerea è terminata di poco a lato.

Anche se ha rischiato più volte di capitolare, in particolare al 13′ con un gran tiro da fuori area di Marigosu ribattuto da Adorni. Il Trapani ha sbloccato il punteggio nel finale con il rigore trasformato da Bollino e concesso sugli sviluppi di una conclusione dello stesso giocatore neutralizzata da Adorni, ma con atterramento nella stessa azione di Montini.