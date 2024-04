Volley GIOVANile. Diffusione Sport, sorrisi e poco amaro

Bilancio positivo per le squadre della scuola di pallavolo Diffusione Sport, entrate ormai nel vivo della stagione. Partita molto combattuta e vittoria sfiorata per il Club Imola, costretto a cedere per 3-2 contro il Nettunia nel torneo di Prima Divisione. Domenica, la squadra sarà impegnata nella finale terzo e quarto posto della categoria Under 16 a Bologna contro Pontevecchio, per un piazzamento sul podio dopo aver dominato un’intera stagione in cui l’unica sconfitta è arrivata nella semifinale con il Cus Medicina.

Nel campionato di Seconda Divisione l’Oreficeria Bonatti ha superato per 3-1 la Polisportiva Masi dopo una gara solida in cui le ragazze imolesi hanno perso solo il terzo set. Un successo che permette di consolidare la posizione di classifica che vale la permanenza in categoria. Nel torneo Under 12 successo della formazione Mcdonald’s che ha superato per 2-1 il Cus Medicina. Infine, nel trofeo nazionale 3x3 di Volley S3 le ragazze del 2015, all’esordio, hanno superato per 2-1 sia Ozzano che Anzola.