Abbonati al Carlino: ecco due offerte super

Che tipo di papà sei? Per il Resto del Carlino la festa del papà prosegue con due offerte di abbonamento diverse, ma altrettanto convenienti. Un’altra grande opportunità per i lettori e vi consigliamo di coglierla al volo. Ecco il dettaglio.

Prima offerta

Abbonamento alla versione cartacea, pensato per il ‘papi’ classico, amante delle tradizioni e della lettura del quotidiano. Tre mesi a soli 42,90 al mese. Pari a 90 coupon validi 100 giorni dalla data di consegna all’indirizzo indicato e pagati in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione per un importo complessivo di 128,7 euro.

Abbonamento sottoscrivibile utilizzando il tagliando pubblicato sul giornale in questi giorni oppure online su abbonamenti.ilrestodelcarlino.it.

Seconda offerta

Abbonamento alla versione digitale + sito web, dedicato a tutti gli smart ‘daddy’, sempre al passo coi tempi e aperto alle novità.

Tre mesi a soli 29,90 euro, anziché 55,90 euro. E trascorsi i primi tre mesi prezzo bloccato per i successivi nove. Acquistabile su ilrestodelcarlino.it/festa-papa2024. Questa nostra nuova iniziativa è valida fino al 26 marzo: affrettatevi quindi!