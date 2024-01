Ai 30 all'ora in città, più problemi che soluzioni

Sono contrario all'imposizione dei 30 km orari a Bologna città. Io sono famoso tra i miei amici per andare piano e rispettare i limiti di velocità, questo perché la vita umana (e perché no anche animale) non ha prezzo. Però il limite dei 30 a mio avviso crea più problemi di quanti ne risolva. Il limite dei 50 è poco rispettato ovunque e mi sarebbe piaciuto che ci si attivasse per farlo rispettare invece di crearne un altro. Il limite dei 30 ha due enormi problemi: 1) faccio fatica a capire dove vige perché la segnaletica a mio parere è tutt’altro che chiara. 2) mi obbliga all’osservazione costante del tachimetro togliendo attenzione alla guida; gli occhi vanno usati per guardare la strada, non il cruscotto e non tutti hanno cicalini che avvisano quando si supera una certa velocità.

Davide Volta