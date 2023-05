Alluvione, servono più mezzi meccanici

Ognuno la vede a suo modo, ma il mio percepito relativo al fatto che non si vedono abbastanza aiuti meccanici: macchine movimento terra, gru e ruspe, camion e bisarche per portare via rottami ed auto distrutte, idrovore. Nessuno parla degli allevamenti di bestiame, non c’è il problema, o gli animali sono morti? E in questo caso li stanno portando via agli inceneritori? Percepiamo però il grande lavoro che si sta facendo nelle città principali. Speriamo che aziende di queste tipologie (camion ruspe, gru… ecc) si diano da fare in aggiunta ai soccorsi. Ermanno Montobbio