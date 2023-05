Auto ibride in centro (gratis) solo per i residenti

Finalmente l'ufficio traffico e mobilità del Comune di Bologna ha messo in programma l'attuazione di un provvedimento saggio ed opportuno. Mi riferisco al fatto di concedere l'accesso in ZTL solo alle auto ibride dei cittadini residenti in ZTL. Gli altri, vista la crescita esponenziale di questa tipologia di auto il cui numero è cresciuto di circa il 40% nell'ultimo anno, potranno accedere alla ZTL pagando il ticket magari in misura ridotta rispetto alle auto non ibride.

Niccolò Rocco di Torrepadula