E’ arcinoto che le apparecchiature per il rilevamento della velocità sono autorizzate ma non omologate. Tutti sanno che le multe fatte con tali apparecchi sono annullabili. Però Bologna, e moltissimi Comuni, continuano ad installarli per fare multe, nella certezza che la maggioranza dei multati non farà ricorso). Come è possibile tutto ciò? Perché nessuno interviene per interrompere questo abuso, che va a danno dei cittadini?

Marco Bruni