Vorrei segnalare all' amministrazione comunale di Bologna che sarebbe opportuno che il senso di marcia dei velocipedi sul manto stradale sia opposto al senso di marcia dei veicoli. In questo modo come per i pedoni hanno la possibilità di vedere il veicolo che per distrazione o malore può investirlo. E così potrebbe evitare un possibile scontro.

Maurizio Bonetti