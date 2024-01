Bologna addio, con i 30 si arriva in ritardo al lavoro

Segnalo che ogni mattina noi utenti di Bologna abbiamo difficoltà perché non passa il bus 19. Vengono saltate le corse e ci troviamo con un mezzo (non doppio) che ha una capienza limitata, schiacciati come sardine. Giorni fa il bus ha saltato 3 corse con noi tutti al gelo in attesa. Se prendo l'auto si rischia la multa se supero i 30 all'ora però autobus in più non se ne vedono. Io mi alzo alle 6,45 per prendere il 19 in via Emilia levante alle 7.13. Sapete a che ora è passato il bus? Alle 7,31: significa farsi un'ora di bus (a 30 km /h dopo le 7,30 le strade si intasano) rispetto a 18 minuti. Sono veneta, appena vinco il prossimo concorso torno a casa dove tutto funziona, addio Bologna, mai più. Sono trattata come un animale da macello stivata in un autobus in ritardo che non rispetta la dignità dei cittadini.

Francesca Scarpa