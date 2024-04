Cantieri e viabilità, che caos

Sono un fautore dei miglioramenti infrastrutturali e capisco che un cantiere possa portare un po’ di disagio. Ma a Bologna siamo veramente alla deriva più totale. Un agglomerato di cantieri tutti concomitanti e disseminati ovunque in modo sconsiderato. Non ho mai visto nulla di simile in vita mia....non esiste davvero fine al peggio. A parte la finalità dei lavori che è quantomeno discutibile...ma la viabilità? Partiamo dal centro e imbocchiamo via Lame, chiusa per lavori, ok, fai il giro dal palasport (altri restringimenti per lavori) poi finalmente arrivi sul viale dove si sono inventati una corsia bus fino a porta San Felice (e già hai perso 20 minuti in fila). Poi se disgraziatamente devi fare via Saffi, ecco che ti spari un altra bella mezz'oretta di fila perché col cantiere hanno ridotto a una sola corsia e da oggi hanno pure chiuso le laterali....visto che ci siamo, abbiamo anche altri 3 cantieri sul lato opposto della strada...giusto per non farsi mancare nulla. Pertanto se devi arrivare fino a Borgo Panigale sei comodissimo, anzi, quasi felice sapendo che non sei nemmeno a metà della tua odissea. Finalmente esci dal girone infernale che arriva fino al Maggiore e a quel punto devi prendere viale Togliatti perché se vai dritto c' è ancora il cantiere del Pontelungo...e quello te lo tieni ancora per qualche anno.....quindi mestamente ti fai viale Togliatti, chiaramente in fila fino a via De Pisis per i semafori, dopo di che, trovi la delizia del restringimento a 2 corsie fino alla rotonda di via della Pietra/Casteldebole (e vai con un altro bel quarto d'ora in fila) ....se poi, la tua sorte volesse mai che devi arrivare fino alla Persicetana a Borgo Panigale, magari perché abiti a Calderara, ti ciucci un altro bel restringimento a due corsie su viale De Gasperi prima della Ducati fino a via della Salute e poi...dulcis in fundo....all'altezza dell'Ipercoop Borgo ti ritrovi nel meraviglioso e fantasmagorico cantiere del tram del Borgo a cui si aggiunge anche quello della nuova rotonda....e chiaramente anche lì un altro bel quarto d'ora di fila vuoi non fartelo? Morale della favola dal centro a Borgo Panigale....oggi...se hai proprio fortuna, ci metti minimo minimo 1 ora. Ma questi illuminati pero' ti dicono..."eh ma, devi prendere il mezzo pubblico"....vero, caspita, perché non ci ho pensato prima? Giustissimo...allora vai col bus (testato personalmente una settimana fa eh...state attenti....) se disgraziatamente dovessi andare da San Lazzaro a Borgo Panigale in autobus, il tempo medio di percorrenza rasenta le due ore e un quarto! Il tutto rigorosamente cronometrato in 2 ore e 16 minuti netti.....che sarebbe anche un gran tempo se io fossi un maratoneta che deve farsi i fatidici 42 chilometri e 195 metri della nobile disciplina olimpica ...e non sarebbe niente male nemmeno se dovessi attraversare Los Angeles da un capo all'altro in auto...peccato però che qui siamo a Los Bolognas ed io non sono un maratoneta.....buon tram a tutti.

Giulio Venturi (Consigliere comunale Lega Bologna)