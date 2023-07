Cartelli pubblicitari e 30 Km orari

Mi chiedo se l'installazione di 72 cartelloni pubblicitari automatici nel tratto Porta Saragozza - Porta Santo Stefano a Bologna abbia qualcosa a che fare con l'introduzione dell'obbligo dei 30 km/h in città. Sicuramente da un punto di vista marketing lo spazio pubblicitario di questi cartelloni è molto appetibile anche perché la gente transitando a 30 all’ora ha tutto il tempo per poter vedere le pubblicità… Ma quello che mi chiedo, a livello di sicurezza, non è che questo intervento avrà un impatto esattamente opposto alla riduzione di velocità?

Paolo Cominetti