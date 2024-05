Che delusione Thiago Motta

Thiago Motta è partito per Torino. Possiamo affermare che " morto un Papa se ne fa un altro". Pazienza, la delusione è stata grande. A Genova, ultima sua partita, i tifosi non gli hanno tributato un trionfo: peggio, lo hanno quasi ignorato. Lui afferma che i tifosi sono a conoscenza delle motivazioni. Anche noi le vorremmo conoscere. Oggi tanti dubbi ci sorgono, anche dopo la partita con la Juve. Si vinceva 3-0, nel finale tanti cambi, a Genova una formazione molto problematica e non la migliore. Tutte argomentazioni che il Mister dovrebbe fornirci. La nostra felicità è scomparsa nelle onde del mare. Siamo, dopo 60 anni in Champions, grazie a tutti, presidente, società, mister, calciatori, ma questo improvviso fulmine di Motta, ha annullato, in parte, la nostra gioia. Ora il mister, forse, andrà a prendere tanti soldi dalla Juve, da noi non avrebbe percepito la stessa cifra. Da Bologna però avrebbe ricevuto tanto, molto di più: Il nostro sorriso di veri bolognesi. Non sappiamo quando ha pensato di cambiare "squadra" ma possiamo immaginare che il pensiero gli era balenato già da molto tempo. Mi permetto di ricordare a Thiago che quando verrà a Bologna potrà ricevere qualche applauso, ma tanti, ancora tanti, fischi. Forse li merita.

Francesco Brighenti