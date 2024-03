Cina e Russia sono in difficoltà

Non si possono fomentare guerre in tutto il mondo, eppoi chiamare questo caos con la definizione surreale di "nuovo ordine mondiale". Ormai è da anni che certi dittatori continuano a sostenere che l'Occidente sia al tramonto, e ci sarebbe quindi un "nuovo ordine mondiale" guidato da Russia e Cina. Ma ciò è assolutamente falso perché mentre Mosca brucia a causa degli attentati terroristici, Pechino è sconvolta dalla crisi economica del settore immobiliare che vede le aziende fallire una dopo l'altra. Come quella favola che narrava di un re che fingeva di indossare dei vestiti invisibili, allora è sufficiente gridare che "il re è nudo" per capire la verità.

Cristiano Martorella