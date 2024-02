Città 30, la normalità non interessa alla politica

Sono un semplice cittadino che si sente in dovere di dare la propria opinione sulla scelta della giunta comunale di Bolognadi creare una Città a 30 km orari. Credo che quando si fanno scelte per la sicurezza dei cittadini e per il miglioramento della circolazione si dovrebbero prendere in considerazione tutte quelle situazioni che mettono a rischio giornalmente e realmente la sicurezza stradale,e che invece vengono ignorate vergognosamente (vedi auto parcheggiate metodicamente in divieti di sosta segnalati in tantissime vie del centro e anche limitrofe, pericolosissime per la sicurezza). Questo dimostra che quando le scelte, sono solo politiche (con la" P" peggiore) non servono al cittadino, che si aspetterebbe venissero rispettate le regole stradali che già esistono, ma che nessuno controlla. Succede perché non danno visibilità politica. La normalità non interessa alla politica. Da Bologna mi aspetterei veramente altro, peccato. Mauro Benassi