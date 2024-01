Città ai 30 all'ora, operazione di marketing

Se il sindaco di Bologna pensa veramente che gli incidenti con morti o feriti vengano causati da automobilisti che circolano a meno di 50 km/h allora necessita di un tagliando urgente. In realtà la città 30 non è che una costosissima operazione di propaganda volta ad incensare il potente di turno. E' giunto il momento di vedere come verranno effettuati controlli e come saranno elevate sanzioni per chi sfora il limite. Se non fosse che l'operazione costa 800 mila euro l'avremmo archiviata come la solita sbandierata ideologica ma purtroppo non è così: con quei soldi si costruivano case per gli studenti

Francesco Galletti