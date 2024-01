In una città come Bologna in cui i mezzi pubblici sono inefficienti per i ritardi ma soprattutto per la tutela della sicurezza dei passeggeri una norma come il divieto di superare i 30 all’ora è assurda.

Inoltre chi deve girare come il sottoscritto per Bologna per motivi di lavoro subisce ritardi che potrebbero compromettere la mia continuità lavorativa.

Claudio Pettinotti