Ho eseguito una visita specialistica all'Ospedale S.Orsola Malpighi di Bologna, reparto Unità Operativa Malattie Infettive del professor Viale. Mi complimento per l'estrema cura, cortesia e professionalità dei tre medici del reparto che mi hanno accolto, valutando i miei problemi, consigliando la metodologia e le cure da adottare, prescrivendo, oltre alle cure, i necessari controlli per i problemi sanitari in atto che mi causa la mia patologia..

Armando Palmia