Critiche a Roberto Mancini

Personalmente ritengo una cosa vergognosa la scelta di Roberto Mancini di lasciare la nazionale italiana per allenare l'Arabia saudita, per due motivi: primo degrada il calcio, la parola sport esiste ancora? Non credo. Secondo, dopo i risultati disastrosi de gli azzurri, ha pensato bene di aggrapparsi al "paracadute" dei petrodollari arabi per cadere in piedi. Poi fa pure la pubblicità al mare della sua Regione (a questo punto non credo gratis). Cosa pensare di una persona del genere? Fulvio Boschi