Dubbi sulle batterie per auto elettriche

L'orientamento della limitazione dei gas nocivi è necessario, ma se esaminiamo il processo di sviluppo delle batterie per auto elettriche forse cambieremmo idea! L'estrazione dei metalli dalle terre rare comporta un inquinamento triplicato di CO2. Hanno bisogno di maggiore energia che si ricava dalla combustione del carbone e soprattutto di acqua che poi si riversa in mare inquinando ulteriormente, provocando la morte della fauna ittica e la colorazione del mare da cristallino in rosso (vedi Indonesia), Inoltre le batterie esauste, dove le mettiamo? Sempre nei Paesi del Terzo mondo? Non sarebbe il caso di dare più spazio ai nuovi carburanti ecologici già sperimentati?

Giampaolo Corsini