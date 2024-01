Enti pubblici, c’è chi non risponde al telefono

Diverse amministrazioni pubbliche , malgrado l'orario dedicato per i contatti, non rispondono o mettono occupato o la musichetta costante attraverso il risponditore automatico. Un malcostume a cui non viene posto rimedio. A volte c'e'una mail, ma nessuno tiene conto degli anziani. Voglio ricordare l'esempio del presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan : con un'ordinanza impose che all'undicesimo squillo senza risposta il dipendente era licenziato. A volte il rispetto per l'utente va imposto.

Maira Mazzanti