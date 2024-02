Sono una pensionata di 78 anni invalida al 100%. E' mai possibile che per una visita io debbo recarmi a Marzabotto o interland bolognese quando nessuno mi può accompagnare? Sono anche impossibilitata ad usare i mezzi pubblici perchè non riesco riesco a salire . Mi chiedo se per persone nella mia condizione non esista una corsia preferenziale su Bologna almeno raggiungibile in taxi. Sarebbe un grande sollievo per me e per tante persone nella mia condizione.

Marialuisa De Luca