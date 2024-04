Governo, serve un'opposizione corretta

In questi mesi di governo di centro- destra si spera che siano veramente iniziati tempi nuovi. Sebbene come e' naturale che sia un velo di esitazioni accompagna riflessive evoluzioni sul futuro medio termine. Tuttavia e' lecito presumere che la sinistra non accetterà mai questa fase in cui gli italiani in grande maggioranza hanno giuste motivazioni per un nuovo sistema esecutivo. E nuove reali eventualità di certificabile sviluppo. Sarebbe fuori luogo dare oggi altri apprezzamenti già predeterminali.Il governo sta dimostrando una forza di espansione e di rinnovamento dopo anni di immobilismo dei governi di sinistra. Un inefficiente sistema di governo che ha evidenziato degrado economico portando il debito pubblico ad una cifra record. Sarebbe assurdo non vedere gli equilibri e le sfide dalle quali nasce il rinnovamento riformista. Una mia personale oppugnabile conclusione.vedo un tangibile segno dell’incapacità' del PD di far fronte in modo deontologicamente politico ed adeguato a chi detiene ora il potere. Spiace che non vi sia una opposizione corretta che sappia veramente opporsi in determinate circostanze e non dire no a priori senza coerenza.

Gian Pietro Fogli