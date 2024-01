Ai soliti ecologisti d'assalto, tipo coloro che si scagliano contro i fiori di plastica nei cimiteri, vorrei dire che detti fiori ci sono per il fatto che quelli veri durano pochissimo, non per altro. Certi fanatici dell'ecologia li vedrei bene vivere in una caverna vestiti di pelli ( oddio...saranno mica anche animalisti?!), ad accendere il fuoco con i legnetti. Questo sarebbe il loro o posto!

Franco Favretto