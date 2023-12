Il nome dello stadio e la guerra di Spagna

Leggo nel sito del Modena calcio alla voce Società ed alla sottovoce Stadio che lo Stadio medesimo sarebbe stato inaugurato nel 1936 ed intitolato a Cesare Marzari, ex giocatore gialloblù caduto nella Guerra d'Africa. Secondo le mie fonti lo Stadio originariamente si chiamava Comunale, poi venne intitolato a Marzari, ufficiale modenese caduto nella Guerra di Spagna e non già in quella d'Africa. Nel dopoguerra lo Stadio venne intitolato ad Alberto Braglia (raro caso di Stadio intitolato ad un ginnasta) dopo ballottaggio con Attilio Fresia, primo calciatore italiano acquistato da un club inglese.

Alberto Alvoni