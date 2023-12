Immigrazione, serve un freno

Leggo ogni giorno fatti di sangue dove sono coinvolti giovani immigrati clandestini. Ma questo governo non doveva bloccare gli arrivi? Arrivano a centinaia ogni giorno il ministero li dirotta a volte a suo piacimento senza il consenso locale. Non aiuta con l'invio di agenti e poi ce la prendiamo con i sindaci. Credo che Giorgia Meloni e Matteo Salvini, oltre a Forza Italia, debbano mantenere quanto detto in campagna elettorale e impegnarsi di più per rispettare il mandato degli italiani.

Mirco Bassoli