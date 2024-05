Importazioni, attenzione al pericolo cinese

"L'Europa deve seguire gli Stati Uniti sulla strada dei dazi sulle importazioni dalla Cina. Questa scelta è inevitabile e dovrà farlo anche in fretta, altrimenti sarà spazzata via". Lo dice il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Festival dell'Economia di Trento. Egli aggiunge anche "che con la prossima Commissione europea servirà una politca industriale assertiva, basata su risorse comuni, che tuteli le imprese europee, muovendosi sulla strada che stanno già seguendo gli Stati Uniti contro la sfida titanica cinese". Se non sarà così, come conseguenza dei dazi americani, la Cina "invaderà il mercato europeo, spazzando via ogni concorrenza. Quindi serve una sana e significativa politica industriale comune in Europa, che finanzi le imprese attraverso risorse comuni europee, per evitare di ampliare i divari". Ciò che dice il ministro Urso coincide perfettamente con quanto ho sostenuto nei mesi precedenti, quando ho lanciato l'allarme per la sovrapproduzione industriale cinese. Devo riconoscere perciò che molti ministri dell'attuale governo stanno indicando correttamente un grave problema, potenzialmente catastrofico, che anch'io reputo pericolosissimo. Spero che questa preoccupazione si estenda anche ad altre personalità istituzionali e diventi una priorità nell'agenda politica.

Cristiano Martorella