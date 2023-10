In difesa degli animali

Ho assistito guardando video su internet, non potendo essere presente di persona, alla manifestazione organizzata a Milano da vari gruppi animalisti sabato 7 ottobre dopo i fatti avvenuti a Sairano il 20/9/2023 riguardante l'uccisione di 9 maiali sani nel Santuario Cuori Liberi. Circa 10mila persone hanno partecipato, senza tafferugli, manifestando in modo pacifico . Per chi ama gli animali e' bello vedere tante persone con gli stessi tuoi ideali. Io non dimenticherò mai questa strage e nemmeno la "veterinaria" che ridendo diceva: ce l'abbiamo fatta! Ritengo strano che alcuni giornali e tv non ne abbiano parlato. Magari alcune manifestazioni sono ritenute scomode. Daniela Salomoni