Inaugurazione spot del Pontelungo

La scorsa settimana, dopo mesi di chiusura, è stata inaugurata l'apertura di ben una sola carreggiata del Pontelungo alla periferia ovest di Bologna. Presenti, come si conviene, sindaco & c. neanche avessero inaugurato il ponte sullo stretto di Messina! Mi aspettavo un ponte moderno, tecnologico, impattante, visto i costi, invece sì, un bel marciapiede largo (come la carreggiata stradale), ma con i lampioni dell'illuminazione in mezzo e non decentrati, parete-ringhiera e balaustra di protezione di lamiere e ferro già con ruggine. Per fortuna è nuovo!

Davide Rocchetta