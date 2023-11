Incongruenze della sinistra che fa opposizione al governo

Unico senso legittimo, ma poco edificante pretesa del PD e dei suoi alleati di provarle tutte, prima di essere ritenuti responsabili di un clamoroso fallimento politico . La Schlein mi ha fatto inizialmente tenerezza dovendo per forza maggiore dimostrare di essere degna di un ruolo tanto importante a cui non mi pare preparata. Ma ora mi sembra addirittura patetica cercando in tanti modi di porsi come valida avversaria alla premier Meloni. Una realtà utopistica che viene confermata giorno dopo giorno dalla stessa on Schlein quando rilascia dichiarazioni generiche.Questa opposizione di sinistra biasima e critica questo governo di funambolismo e contorsionismo politico. Praticamente questa opposizione deplora l' inefficienza del governo che sembra, secondo il PD e soci, non abbia fatto finora assolutamente niente. Allora mi sembra logico chiedersi perché se il governo finora è stato inoperoso, vuol dire che ha guidato con le stesse leggi e norme volute dalle opposizioni che le avevano votate e volute e che oggi le contrasta. Il risultato è che quando la sinistra era al governo ha sempre sbandierato la sua infallibilità ora però deve ammettere contrastando il governo di aver sbagliato tutto.

Gian Pietro Fogli