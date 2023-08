Juve-Bologna, scandalo del mancato rigore

Siamo seri, la Juve non voleva e non poteva perdere nel suo stadio dalla truppa del Bologna!! Non si poteva oggettivamente andare al Var perché anche se il rigore era sacrosanto, avrebbe sancito ufficialmente che il fallo c'era così come l'espulsione del difensore!! In conferenza stampa si è presentato il vice Allegri, Landucci, il quale non ha voluto commentare il fatto asserendo che contava sulla competenza dell'arbitro. Ci mancava anche che lo contestasse. Giampaolo Corsini