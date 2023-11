La grande dignità del padre di Giulia

L'ex ha massacrato Giulia! Un omicidio terribile che pare anche fosse premeditato che ha colpito tutti gli Italiani. Il femminicidio è diventato una vergogna e una piaga nazionale, ad opera del maschio sempre più immaturo, instabile e violento. Il padre dell’assassino dice che comunque lui è suo figlio e che la vita deve andare avanti, pare un'affermazione molto leggera date le circostanze. Non quella di Chiara però potrà andare avanti, lui le ha tolto tutto, oltre alla vita anche la possibilità di laurearsi: uno dei giorni più belli della vita. Se è colpevole è un essere feroce che ha mascherato molto bene la sua natura fino ad adesso, si parla di numerose coltellate inferte alla ragazza indifesa. E’ il classico maschio che esercita la violenza sulle donne che lo vogliono lasciare. Lui non accetta la fine del rapporto che gli procura dolore per cui come punizione la uccide. Ora molti parlano di incapacità affettiva, di cui molti giovani sembrano affetti ed ecco subito il Ministro della pubblica istruzione cavalcare l’ondata di emozione nazionale. proponendo un'ora di educazione sentimentale a scuola. Altri politici premono per una nuova legge. Se un giovane arriva ad oltre 20 anni senza capacità affettive bisogna chiedersi solo quale sia la sua vera natura e certamente un’ora a scuola dedicata alla sua maturazione affettiva pare proprio poco influente. Introdurre una nuova legge, in questo Paese è facile, ne abbiamo decine di migliaia, mentre pare molto difficile riuscire ad applicarle. Grande dignità ha dimostrato il padre di Giulia che, nelle strazio del momento, ha dimostrato una forza morale e una capacità di perdono veramente rare.

Pietro Balugani