La pagella della politica

Mi voglio sbizzarrire a fare qualche valutazione sui nostri politici. Partiamo da chi governa: Giorgia Meloni si merita un “ottimo” anche perché finora ha dimostrato senso della misura, a differenza del precedente leader del centrodestra che amava pavoneggiarsi. Ma intorno ha il vuoto o quasi.Forza Italia mette in campo, forse, la migliore forza parlamentare della maggioranza anche se alcune persone sono ingiustamente soffocate. Nel Pd è un peccato che un uomo preparato come Stefano Bonaccini abbia dovuto cedere il passo ad un personaggio molto d'immagine e di poca sostanza come la Schlein. Molti altri sono sovraesposti e sopra considerati rispetto al loro valore ed alla loro rappresentatività.

Enrico Venturoli