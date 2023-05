La Rai ostaggio della politica

Ci dobbiamo meravigliare o accettare tutto quello che ci viene proposto dai politici italiani di qualsiasi colore? Ogni tanto ci viene detto, che la Rai deve staccarsi dalla politica. La Rai deve essere un servizio pubblico. Finalmente, noi comuni mortali, affermiamo: era ora, che bello. Purtroppo, non è vero. Ad ogni cambiamento di governo dobbiamo assistere tutte le volte a valzer di poltrone. Ho letto su un quotidiano che nelle spartizioni di poltrone anche per Isoradio (trasmissione radiofonica per il traffico stradale) i politici hanno avuto le loro difficoltà nella distribuzione della poltrona. Abbiamo la presunzione di essere una grande nazione, ma sicuramente questo non è il passo migliore.

Francesco Brighenti