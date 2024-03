La Russia è un pericolo per l'Europa

A me pare che l’Europa si trovi fra l’incudine ed il martello: da una parte la guerra in Ucraina che attualmente, a causa del disimpegno negli aiuti militari degli USA causato dal Partito Repubblicano e con la probabile vittoria di Tramp a Presidente della Federazione, l’Ucraina sarà sempre più debole .La Russia vinta la guerra in Ucraina conquisterà la Lettonia, la Lituania e l’Estonia allargando ancora il suo impero. A questo punto l’Ungheria e la Serbia chiederanno di aderire alla Federazione Russa e ben poco resterà dei Paesi democratici europei. Sono convinto che un aiuto diretto sul campo all'Ucraina, ora prima che sia troppo tardi senza la paura del nucleare ( con questa paura possiamo arrenderci subito), sia l’unica via per non far cadere in mani russe l’Europa democratica e poi vivere in una dittatura assassina come tutte le altre. Molti errori ha fatto l'Occidente con Putin come quello di aver accettato l’annessione della Crimea. Intanto l’opinione pubblica da una mano ai violenti e Putin ed Hamas sono al primo posto, ma i giovani potrebbero poi pagare un caro prezzo domani assieme ai loro figli!".

Fidenzio Laghi