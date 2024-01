L'abbandono delle bici comunali

Immagino di non essere il primo a segnalare il problema del degrado delle bici comunali. In ogni caso mi chiedo perché, a differenza di quanto si constata in ogni altra città, le biciclette noleggiate dal Comune non dispongano di spazi obbligatori di parcheggio. Il risultato è costituito dall'abbandono diffuso e indiscriminato dei velocipedi da parte di utilizzatori privi di ogni attenzione e rispetto nei confronti dei diritti dei pedoni di usufruire di portici e marciapiedi . Mario Maestri