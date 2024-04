Lavori in tangenziale, nessun avviso

Ecco perchè certi responsabili di cantieri stradali andrebbero immediatamente redarguiti: il 18 aprile alle ore 22,30 entro in tangenziale dall'ingresso di Borgo Panigale a Bologna ma, dopo alcune centinaia di metri trovo il percorso chiuso per lavori e migliaia di mezzi imbottigliati come sardine arrabbiate. Uscita obbligatoria all' aeroporto ed un caos indescrivibile all'uscita. Un semplice cartello all'entrata tangenziale non sarebbe stato doveroso, professionale e rispettoso della vita degli utenti ?i Luigi Bignami