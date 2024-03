Vorrei chiedere a Matteo Salvini, che ha difeso la regolarità delle elezioni brusse, come mai sia ai giorni nostri, sia in epoche passate (vicine e lontane) le votazioni popolari negli stati a regime dittatoriale si siano risolte sempre con un plebiscito a favore del candidato che in quel momento deteneva il potere. Come in Russia. Che strano...

Giovanni Fontana