L'emergenza e la prevenzione

Con l'alluvione c'è una nuova emergenza sul territorio e si evidenzia una prevenzione discutibile, mentre Autostrade si affretta a confermare che il maxi Passante di Mezzo a Bologna si fa in ogni caso. In un altro Paese, non sarebbe il concessionario a decidere se un progetto va avanti o va ripensato. Non si tratta solo di una questione di permeabilità del suolo, il Passante impatta l' equilibrio eco-ambientale, che poi provoca il cambiamento climatico con i disastri cui, da vittime, stiamo assistendo.

Giusy Mainardi