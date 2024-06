Liceo, no all'accorpamento delle quarte classi

Siamo 18 ragazzi/e del Liceo Paleocapa di Rovigo e il prossimo anno (quarto anno) vogliono dividerci e accorparci ad altre due quarte che diventeranno classi pollaio di 30 alunni.Abbiamo bisogno di qualcuno che ci ascolti, ma che soprattutto faccia sentire la nostra voce. Chi ci dovrebbe ascoltare non lo fa e in più non ci risponde (Dirigente, Provveditorato, Ufficio Scolastico Regionale). Siamo una classe molto unita per cui la sola idea di dividerci ci fa stare male, ma non vogliamo l'accorpamento anche per altre ragioni: perderemmo tutti i nostri insegnamenti, in classi così numerose sarebbe difficilissimo svolgere l'intero programma ministeriale e di sicuro non si presterebbe attenzione ai bisogni di noi singoli ragazzi. Ad unirsi a noi ci sono anche le altre due classi a cui verremmo accorpati che, nonostante siano meno coinvolte, comunque si rendono conto dei disagi che si verrebbero a creare nel ritrovarsi così numerosi. Inoltre sappiamo che anche altre classi del nostro stesso istituto stanno vivendo una situazione simile e che come noi stanno facendo il possibile per evitare che la divisione avvenga.

Classi 3C/S Liceo P. Paleocapa