L'incubo dei granchi blu

Quest’estate si sta caratterizzando dalla crisi dei pescatori di vongole e cozze, che vengono divorate dal granchio blu, sempre più presente nelle lagune. Ci dicono che il granchio blu è eccezionale in tavola, tanto da poter essere venduto a (caro) prezzo. Qui, se la situazione non cambia, si tratta di convertire un intero ed importante settore economico da pesca di vongole a pesca di granchi. Personalmente, non mi piacciono i granchi di nessun tipo. E non penso che i pescatori siano molto d’accordo di diventare pescatori di granchi. Daniele Zocca