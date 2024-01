Lo scontrino sta passando di moda

Stiamo perdendo, una alla volta, tutte le tradizioni: dai rapporti umani, agli stili di vita e alle attività commerciali. Ora tocca agli scontrini lasciarci, per chi non si ricorda erano un piccolo tagliando dove erano riportati i prodotti acquistati e il loro costo. Adesso all’open market, la transazione molto spesso avviene in modo informale, seguendo la regola basata sul principio “io dare a te roba se tu dare me soldi” e tutto finisce lì. Se si chiede lo scontrino possono dartelo con malcelato fastidio, è ormai un orpello del passato. E’ tutto molto più semplice senza burocrazia. Ovviamente se l’acquirente volesse contestare il prodotto non ha alcuna prova di averlo comprato in quel banco. Poi per quanto riguarda le tasse sembra che non tutti abbiamo gli stessi obblighi, per i diritti, invece, il discorso è diverso, siamo tutti uguali. Il Novi Park di Modena una volta alla settimana si trasforma quasi in un suk. Il mondo cambia, così vanno le cose.

Pietro Balugani