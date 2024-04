L’obbligo dei 30 all’ora in città è utile e giusto

Due considerazioni sullìobbligo a Bologna dei 30 all’ora. Anch’io percorro (poche volte, ma quasi sempre in ore di punta) le radiali con il nuovo limite ai 30 e rispettando detto limite non ho mai ricevuto insulti, colpi di clacson o osservato sorpassi azzardati; La velocità media in città nelle ore di punta non supera (dati PUMS) i 15 km/h per cui mantenersi sotto i 30 significa risparmiare carburante, freni e pneumatici evitando accelerazioni e frenate continue. Forse ho avuto sempre la fortuna di incontrare persone che condividono questi ragionamenti. A proposito di controlli, preciso che l’attuale normativa non permette di installare autovelox in strade con limite di velocità sotto i 50 km/h. Inoltre i comportamenti “reattivi” a cui accennava nei confronti di chi rispetta il limite (in particolare i sorpassi azzardati, estremamente pericolosi specie in un contesto urbano) sono di per se’ infrazioni al Codice per cui i vigili potrebbero comunque multarli.

Paolo Bignami