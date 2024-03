Meno parcheggi, penalizzati i meno fortunati

Parlo agli amministratori (pro tempore) della mia città, Bologna, la presente per esprimere il mio parere di assoluto dissenso verso le scelte urbanistiche che tolgono posti auto. Cancellando i parcheggi in strada senza offrire alternative, state penalizzando chi non può permettersi un parcheggio o un garage privato. State privilegiando chi può fare a meno dell'automobile (perché non ha in casa persone ammalate, perché può lavorare da casa, ecc...) e rendendo la vita più difficile agli altri. Sono contrario/a alle politiche della Giunta Lepore perché favoriscono i benestanti, e puniscono i meno fortunati.

Gino Albertini