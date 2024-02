Si leggono numerose critiche riferite al passante autostradale di Bologna attualmente in costruzione. Si evidenzia l'inquinamento che potrebbe aumentare. Probabilmente sono critiche fatte da chi non utilizza l'auto o da chi apprezza restare di frequente ore in coda in autostrada o tangenziale. Invece di proteste inutili forse se si puntasse di più sull'elettrico si otterrebbe il risultato richiesto cioè meno inquinamento.

Massimo Gavioli