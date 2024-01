Molti dubbi sulle aliquote Irpef

Appena approvata la riforma delle aliquote Irpef per il 2024, c’è già chi annuncia aliquote più basse per chi guadagna oltre 50.000 euro. Per il 2024 il risparmio per i contribuenti si limita a poche decine di euro al mese. Se diminuisse del 2% l’Irpef per redditi maggiori di 50.000 euro, i risparmi per questi contribuenti sarebbero centinaia, migliaia di euro (1.000 su un reddito di 100.000). Chi guadagna 1.000 euro al mese fatica a tirare avanti. Non mi sembra giusto dare di più a chi é già benestante.

Daniele Zocca