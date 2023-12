Nel momento attuale in cui le cronache evidenziano quanto sia difficile trovare auto pubbliche, mi trovo (10 novembre) ad aspettare da settimane, da parte della Motorizzazione Civile di Bologna, il cambio della destinazione d'uso da veicolo privato a pubblico per noleggio con conducente. Nessuno risponde al telefono e non riesco ad avere riscontri. Ho investito per l'acquisto della licenza e del veicolo, ma non posso lavorare. Chi risponde di questo danno economico?

Stefano Boschi